Amateurs de grand café, profitez-en vite!

L'arabica est votre café préféré? Profitez-en maintenant. Il viendra à manquer vers 2050, selon Corey Watts, du Climate Institute, une organisation australienne. Selon le rapport qui vient d'être publié, la production mondiale de café va baisser de 50% d'ici à 2050 et les caféiers sauvages, ressource génétique pour l'agriculture, sont menacés d'extinction en 2080. La faute est due au réchauffement climatique. Corey Watts et son équipe ont par exemple mesuré l'effet de la température sur la production de Coffea arabica en Tanzanie: 137 kg de moins par hectare et par an pour 1 °C de hausse de la température minimale. La productivité, dans ce pays, aurait chuté de 50% depuis les années 1960. Le robusta Coffea canephora, lui, résiste mieux à la chaleur, mais ne représente aujourd'hui que 30% de la production mondiale. Cette espèce, à l'arôme moins apprécié, est surtout destinée aux préparations instantanées. Les auteurs soulignent que les pays exportant beaucoup de café sont aussi parmi les plus exposés aux effets du changement climatique. Plus de 120 millions de personnes, dans 70 pays, dépendent de cette culture.