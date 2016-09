L'usine Coca Cola de Oued Tlélat fait encore parler d'elle

L'usine de Coca Cola, à Oued Tlélat près d'Oran, est de nouveau secouée par un autre scandale. Des employés de son service commercial sont suspectés d'avoir fait écouler une quantité de boissons pour une valeur de 12,77 milliards de dinars, et ce sur la base de faux registres de commerce, a rapporté le quotidien El Khabar. L'affaire implique 39 personnes, dont plusieurs victimes incriminées à leur insu. Le scandale a éclaté quand un homme d'affaires, chargé de la commercialisation du produit, a découvert la malversation et a porté plainte. Le procureur de la République près le tribunal d'Oued Tlélat a ordonné une enquête au cours de laquelle plus de 39 personnes seront entendues. Parmi les suspects, on trouve des employés du service commercial de l'usine. Quant aux victimes, elles sont basées à Chlef, Mascara, Tiaret et Aïn Témouchent et ont réagi aux convocations de la Direction des impôts, qui leur réclamait le paiement de sommes exorbitantes. L'une d'elles était d'autant plus estomaquée qu'elle n'avait jamais eu de commerce avec cette usine...