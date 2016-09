L'échoppe qui raconte l'histoire de Constantine

Partie intégrante de l'histoire de la ville de Constantine, un pan de l'identité de la Médina, le moulin traditionnel d'Ech- Chatt n'a rien perdu de son attrait, soixante-dix ans durant. Passage «obligé» pour nombre de familles constantinoises nostalgiques qui y vont encore pour moudre le frik (blé vert concassé) et autres céréales, le petit moulin traditionnel, classé patrimoine national, continue à offrir, vaille que vaille, à ses clients ses services et son accueil empreint d'une amabilité toute citadine dont on a perdu le goût par ailleurs. Dans ce moulin, la tradition reste de mise, et la vieille machine centenaire «assure» le travail dévolu à son échoppe qui propose toute une panoplie de céréales, arachides et autres herbes moulues. Située dans la vieille ville, près de la célèbre Médersa, au pied d'une ancienne bâtisse du quartier Ech Chatt (la rive du Rhummel), et faisant face aux escaliers qui mènent vers Dar Debagh où se trouvaient autrefois les ateliers des tanneurs, cette échoppe est une illustration typique de l'histoire de Constantine.