Mais où sont les Hadjs d'antan?

Durant des siècles, faire le pèlerinage à La Mecque signifiait y consacrer les économies d'une vie entière et éprouver un long et périlleux voyage, à pied ou sur une monture. Et le statut de hadj, conféré à celui qui a effectué l'un des cinq piliers de l'Islam, lui garantissait une reconnaissance sociale. Aujourd'hui, La Mecque accueille de plus en plus de jeunes pour lesquels le pèlerinage ne représente ni l'accomplissement de toute une vie ni l'octroi d'un statut social, mais simplement un «must» spirituel. Les candidats se bousculent au portillon, qui selon ses propres ressources et qui au bénéfice du passeport VIP, pour un «événement» banalisé dont le statut d'exception de jadis n'a plus de mise puisque les «pèlerins» d'aujourd'hui s'en vont dans un cadre programmable et surtout reconductible. Il est vrai que le cadre ancestral n'a lui aussi plus rien à voir avec les conditions actuelles qui voient se côtoyer spiritualité et consommation de masse, avec les centres commerciaux, la climatisation, les restaurants et autres échoppes de souvenirs made in China....