Mendicité

Un pèlerin algérien a été arrêté cette semaine par la police saoudienne à La Mecque, pour mendicité. Il aurait été pris en flagrant délit de mendicité alors qu'il se trouvait dans la ville sainte pour accomplir le Hadj. Selon des sources saoudiennes, citées par la chaîne de télévision algérienne privée Ennahar TV, le mis en cause serait un certain Ahmed Gherzeli (71 ans), arrêté depuis six jours par la police du Royaume. Il a été depuis placé en détention provisoire en attendant sa comparution devant la justice.

A en croire la même source, les services du consulat d'Algérie à Djeddah tenteraient d'obtenir la remise en liberté du pèlerin natif de la wilaya de Biskra afin qu'il accomplisse le pèlerinage et de reporter son procès pour après la période du Hadj.