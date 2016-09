Un député néerlandais ignore la main tendue de Netanyahu

Un député néerlandais a délibérément ignoré la main tendue du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, en visite mercredi aux Pays-Bas. Tunahan Kuzu, membre du Labour Party et leader du groupe parlementaire, se trouvait parmi plusieurs autres parlementaires pour accueillir la délégation israélienne et arborait ostensiblement un pin's aux couleurs de la Palestine quand Netanyahu lui a tendu la main, réagissant par une moue désabusée quand le député hollandais a refusé de répondre à son geste. La vidéo a fait évidemment le buzz sur les réseaux sociaux même si les services du Premier ministre sioniste ont promptement réagi en occultant purement et simplement la scène dans la vidéo qu'ils ont diffusée sur leur propre site. C'est aussi cela la communication à l'israélienne.