63 nouvelles branches master à l'université de Mascara

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné dernièrement son aval pour l'ouverture de 63 nouveaux postes de master au niveau de l'université Mustapha Stambouli de Mascara. La faculté des sciences et technologies et celle des sciences économiques ont bénéficié de plus de la moitié des postes, avec l'ouverture de 18 postes de master dans 12 filières dont celle de génie biomédical, les travaux publics, le génie de l'environnement, les matières mécaniques et autres.

La faculté des sciences économiques a bénéficié, quant à elle, de 18 postes répartis en quatre filières, alors que celle des sciences de la nature et de la vie a vu l'ouverture de huit postes et cinq autres sont prévus pour la faculté de mathématiques et informatique. Les autres postes sont revenus aux départements de langue et de littérature arabes, des langues étrangères et des arts.