Guelma tient à son Tadjine en terre

Beaucoup de familles de la wilaya de Guelma demeurent attachées à l'ancienne méthode de grillade des morceaux de foie et de poumon du premier jour de l'Aïd El Adha sur le tadjine (plat de cuisson) laissant de côté les nouveaux barbecues. Le tadjine Lemsarah dont la surface de la cuisson est totalement lisse qui sert également à cuire les Ghrayef (genre de crêpe à base de semoule) est semble-t-il toujours dans «l'air du temps» et concurrence l'armada des appareils à grillade. Les jeunes de Guelma considèrent que les grillades sur ce plat en terre cuite sont plus saines que sur les autres matériaux en fer ou en aluminium qu'il est presque impossible de nettoyer totalement contrairement à l'ustensile en terre.