Plus de 20 exportateurs algériens au Salon agroalimentaire de Moscou

Plus de vingt exportateurs algériens de produits agroalimentaires participent actuellement au 25e Salon «World Food Moscow», un évènement international majeur pour l'industrie alimentaire, rassemblant chaque année des entreprises de plus de 60 pays. Cette manifestation dure quatre jours. Ce rendez-vous moscovite est une opportunité de pénétrer le marché russe, à travers la promotion du label algérien auprès des nombreux partenaires étrangers. Etalé sur une superficie de 300 m², le pavillon algérien a attiré, dès le premier jour du salon, beaucoup de visiteurs, venus découvrir et goûter les produits phares algériens, telles les dattes dans toute leur diversité, différentes huiles d'olives, figues sèches, biscuits...etc.