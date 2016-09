Slimani perd son procès contre son ex-agent

En litige avec son ancien agent Chokry Yousfi, Islam Slimani, condamné en première instance par le tribunal de Lisbonne, a fait appel de cette décision en juin dernier. Au final, la cour d'appel a rendu sa décision vendredi dernier et a rejeté l'appel formulé par l'attaquant algérien qui devra donc indemniser son ancien conseiller. Slimani a perdu son procès en appel contre son ancien agent qui avait déposé plainte contre lui pour défaut de paiement d'une commission lors du transfert au Sporting CP en août 2013. Pour rappel, le tribunal de Lisbonne avait ordonné la saisie des avoirs bancaires et des véhicules de l'ex-attaquant vedette du Sporting. Ainsi, les deux véhicules de Slimani restent toujours bloqués à Lisbonne et ne peuvent être ni vendus ni exportés. Par ailleurs, 183.000 euros restent saisis sur les comptes bancaires du joueur ainsi qu'une partie de ses deux derniers salaires du Sporting. Il reste donc trois possibilités à Slimani: se soumettre à la décision de la cour d'appel, contester une nouvelle fois la décision à travers un pourvoi en cassation ou trouver un arrangement avec son ancien agent pour mettre un terme à cette affaire.