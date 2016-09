Trois appels d'offres et 2 ans et demi de retard

La mise en service du premier Laboratoire national d'essais (LNE) en Algérie, spécialisé notamment dans le contrôle des produits industriels, est prévue pour la fin du premier semestre 2017. Annoncée pour 2015, la mise en service de ce laboratoire n'aura pas lieu finalement avant la mi-2017. Le retard s'explique par plusieurs facteurs, notamment ceux relatifs à l'acquisition d'équipements et à la budgétisation du laboratoire. Les deux appels d'offres lancés pour l'acquisition de la première partie des équipements, estimée à 480 millions de DA, avaient été déclarés infructueux pour absence de concurrence dans les offres reçues. Un troisième appel d'offres, sous forme de consultation, a été lancé conformément au Code des marchés publics. La réception des offres et l'ouverture des plis sont prévues pour septembre en cours. Les missions de cette structure seront basées principalement sur le contrôle de la conformité des produits industriels comme les appareils électroménagers, les appareils à gaz et les autocuiseurs, les jouets et les articles de puériculture, les articles en tissus et cuirs, les fournitures scolaires, les matériaux de construction et les produits cosmétiques.