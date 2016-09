Un décès et 133 blessures domestiques pendant l'Aïd

Une femme, asphyxiée en préparant le plat local appelé «bouzelouf», vient de rendre l'âme en succombant au service des urgences de l'hôpital Benzerdjeb. Son trépas a été provoqué par une grave insuffisance respiratoire en exhalant une forte quantité de fumée. Ainsi, l'Aïd n'est pas seulement synonyme de fête si celui-ci n'est pas marqué par la prévention.

C'est ce qui ressort des bilans des urgences médicales et chirurgicales d'Oran en recensant durant les deux journées de l'Aïd plus de 130 cas de blessures domestiques. La majeure partie des accidents est survenue des suites de la mauvaise manipulation des objets contondants tels que coutelas et autres.