Une belle expérience de valorisation du papier à Oran

L'entreprise de gestion des centres d'enfouissement technique (CET) d'Oran procèdera prochainement à l'élargissement de l'expérience de récupération du papier utilisé dans les établissements scolaires, partant du succès réalisé lors de l'année scolaire écoulée, a-t-on appris de sa directrice. Cette deuxième initiative pilote ciblera 25 autres établissements dans différents paliers la saison scolaire 2016-2017. La concrétisation de ce projet environnemental a été réalisée en collaboration avec la direction de l'éducation. Lancée l'an dernier, cette opération première du genre a ciblé 25 établissements scolaires et a réalisé des résultats probants. En outre, cette activité écologique a été favorablement accueillie par les élèves, leurs parents et les enseignants. L'opération vise à inculquer aux élèves la culture du tri sélectif et de récupération du papier utilisé, souvent jeté parmi d'autres déchets.