Grave acte islamophobe à New-York

Selon la police un homme se tenait discrètement derrière une femme musulmane, briquet à la main et aurait réussi à mettre le feu à son hijab. La victime s'apercevant que son voile avait pris feu, a tenté par tous les moyens de l'éteindre avant qu'il ne se propage jusqu'à sa chevelure. L'homme a aussitôt pris la fuite et n'a toujours pas été identifié. La police s'est saisie de cette affaire et penche plutôt pour un acte commis pour des motifs religieux car cette agression s'est déroulée en marge des célébrations du 15e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Ibrahim Hooper, porte-parole du Conseil des relations américano-islamiques s'est déclaré inquiet quant à la montée de l'islamophobie aux Etats-Unis. «Je suis évidemment préoccupé parce que cet acte est symptomatique de l'augmentation globale du sentiment islamophobe dans notre société». En effet, à peine quelques jours plus tôt deux femmes ont été agressées en compagnie de leurs enfants en poussette en raison toujours selon la police, de leur appartenance à la religion musulmane.