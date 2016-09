Salon atypique et démonstration de gigantisme à Marseille

Les professionnels algériens des travaux publics s'impatientent. Ils attendent avec une grande fébrilité l'ouverture des JDL MED. Il s'agit d'un des plus importants salon du BTP de la région. Il se déroule à Marseille du 12 au 14 octobre prochain. Cette rencontre a la caractéristique d'être totalement atypique dans son concept. Et pour cause, son principal challenge sera de faire découvrir plus de 500 matériels exceptionnels sur une surface de 40 000 m2 avec des grues de 400 tonnes, des nacelles de près de 100 mètres de hauteur, des matériels portuaires quasiment jamais exposés dans des salons, des chariots télescopiques dernière génération. Bref un rendez-vous féerique pour les professionnels algériens des travaux publics.