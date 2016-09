Air Algérie inaugure la ligne Alger-Budapest

La compagnie nationale Air Algérie a effectué, jeudi dernier, son premier vol commercial régulier entre Alger et Budapest (Hongrie), devenant ainsi la première compagnie aérienne au niveau du Maghreb à desservir la Hongrie sans escale. L'appareil d'Air Algérie s'est posé en fin de matinée à l'aéroport international de Budapest, Ferenc Liszt, après deux heures et demie de vol avec une centaine de passagers à bord. Cette nouvelle liaison est effectuée à raison de deux fréquences par semaine en Boeing 737-800 pouvant accueillir 16 passagers en classe affaires et 132 passagers en classe économique, a expliqué à la presse un responsable du service commercial d'Air Algérie, Zoheir Haouaoui, à bord de l'avion. Les départs d'Alger s'effectuent dimanche et jeudi à 9h, tandis que les vols retour depuis Budapest sont programmés les mêmes jours à 14h.