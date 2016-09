C'est l'été indien à Boumerdès

A Boumerdès, l'affluence des estivants, notamment les familles, se poursuit toujours vers les grandes plages et fronts de mer de jour comme de nuit, en dépit de l'entame de la rentrée des classes et de la rentrée sociale en général. En effet, plages, jardins publics et espaces verts des grandes villes de la wilaya, à l'instar de Boumerdès, Zemmouri, Corso et Cap Djinet continuent d'attirer du monde, en fin d'après-midi notamment et durant les week-ends, à cause de la chaleur caniculaire et de la forte humidité ambiante dans la région. D'autres sites de détente tels que les espaces verts, jardins publics et forêts récréatives des villes côtières de la wilaya de Boumerdès (Corso, Sahel, Zemmouri) attirent, aussi, un nombre important d'estivants qui s'y rendent pour se reposer dans le calme et à l'air libre, loin de l'ambiance parfois bruyante des plages.