La figue sèche et l'huile d'olive ont la cote

Les produits agroalimentaires algériens ont fait une entrée remarquée à la 25ème édition du Salon «World Food Moscow», suscitant l'intérêt de partenaires étrangers et augurant ainsi d'une pénétration prochaine d'un marché russe prometteur, en matière d'opportunités de partenariat.

Habitués jusque-là aux dattes algériennes, notamment la célèbre Deglet Nour, les Russes, du moins les visiteurs du Salon «World Food Moscow», ont fait connaissance avec d'autres produits du terroir algérien, bio et nutritifs: la figue sèche de Béni Maouche (Béjaïa) et l'huile d'olive médicinale de Sig.