Oran se met au vert en novembre

Un Congrès international sur l'environnement, la biodiversité et le développement durable a démarré, hier, à l'université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed-Boudiaf». Initiée par l'Association nationale des enseignants et des chercheurs algériens (Aneca), et l'Usto-MB, cette manifestation a pour ambition de mobiliser les différentes disciplines scientifiques concernées par l'environnement, la biodiversité et le développement durable. La notion d'environnement, puis celle du développement durable sont des notions récentes, très en vogue depuis quelques dizaines d'années dans les pays développés et font actuellement partie des expressions de la vie courante, aussi bien sur la langue que dans les écrits des gens de la communication.