Paroles d'enfant d'aujourd'hui rapportées par Kaddour M'Hamsadji

Ma petite-fille, âgée de sept ans, est venue avec sa maman, ma fille, me souhaiter une bonne fête de l'Aïd el Adh-ha. Elle me fait une grosse bise sur la joue. Je lui en fais une plus grosse et plus éclatante sur chaque joue. Sa maman la presse de reprendre avec elle le chemin de leur tournée de visite dans la famille. Ma petite-fille lui dit tout de go et très sérieusement: «D'accord, mais seulement après avoir pris mon pognon!»

Je fais l'aveu que je pratique cette tradition, déjà fort ancienne dans certaines familles, de récompenser l'enfant qui, le jour de l'Aïd, vous flatte d'une juste bise. Il faut lui donner quelques sous, quelques pièces - aujourd'hui, parfois, au moins un billet de banque de couleur rouge... Être un grand-père admiré ne coûte jamais cher, n'est-ce pas?