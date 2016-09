"L'Algérie vue du ciel" sera projeté à Milan

Une semaine culturelle de la ville d'Alger sera organisée à Milan (Italie) du 20 au 23 septembre pour faire connaître les différents arts algérois dont la musique andalouse ainsi que les traditions et les us, les costumes traditionnels et l'art culinaire de la capitale. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération, signé en octobre 2015, dans divers domaines dont la réhabilitation des vieilles bâtisses d'Alger. L'ex-Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a été chargée de la préparation et de la mise en oeuvre du programme tracé pour cette manifestation. Plusieurs expositions seront organisées, notamment celles d'objets en céramique, de livres, de photographies et de toiles sur la ville d'Alger. Il y aura en outre des communications sur la ville d'Alger et la projection du film «L'Algérie vue du ciel», doublé en langue italienne.