3000 Algériens en fuite se cachent dans les pays du Sahel

Ils se sont réfugiés au Mali, au Niger et en Libye, c'est-à-dire dans des zones où le risque d'être arrêtés et expulsés est moindre. Ils, ce sont les quelque 3000 Algériens qui sont recherchés par la justice pour des raisons diverses et se trouvent en état de fuite. 40% d'entre eux ont trouvé refuge dans les pays voisins, a rapporté le quotidien El Khabar. Une source sécuritaire souligne que l'instabilité qui règne au Mali, au Niger et en Libye a fait de ces pays une destination des Algériens recherchés, pour la plupart poursuivis pour trafic d'armes et de drogue. Dans ces pays, les fuyards peuvent, moyennant des sommes d'argent «modiques» se procurer des cartes d'identité et des passeports, indique la source citée par le journal. Mais des pièces d'identité algériennes sont également acquises pour 40 millions de centimes par des contrebandiers au niveau des communes frontalières. Les rapports des services de sécurité parlent de «200 en fuite depuis plus de 20 ans, certains étant de gros commerçants installés au Burkina, au Niger et au Nigeria» alors qu'ils pourraient bénéficier de la prescription.