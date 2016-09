Le Ballon d'or retourne à sa source

Une nouvelle formule du Ballon d'or entrera en vigueur à la prochaine édition, avec le retour du prix dans le giron de France Football dont le partenariat avec la FIFA a pris fin, selon l'hebdomadaire et l'instance mondiale du football vendredi dernier. Cette récompense sera désormais décernée sur la base d'un vote des journalistes du titre (169 pour le vote de 2015). Les joueurs (capitaines des équipes nationales) et les sélectionneurs ne seront plus de la partie, eux qui étaient 369 pour le tout dernier vote. «L'accord contractuel entre la FIFA et France Football (FF) arrivait à échéance en janvier dernier. Nous avons prévenu France Football début août que le contrat ne serait pas renouvelé», a précisé la Fédération internationale de football qui va continuer à récompenser les meilleurs joueurs et joueuses. «Les détails sur le nom de ces prix et le lieu et la date où ils seront remis seront annoncés plus tard», a-t-elle tenu à préciser.