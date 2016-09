Première euthanasie d'un mineur en Belgique

Pour la première fois depuis la loi adoptée en 2014 un mineur a été euthanasié à sa demande en Belgique, a rapporté hier le journal néerlandophone Het Nieuwsblad. Le Royaume belge est le seul pays au monde à autoriser, sans limite d'âge, des mineurs «en capacité de discernement» et atteints d'une maladie incurable à choisir d'abréger leurs souffrances, et ce depuis une modification de la loi sur l'euthanasie en février 2014. Le président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, le professeur Wim Distelmans, a confirmé le cas à Het Nieuwsblad, soulignant que ce cas de figure demeurait exceptionnel et réservé aux cas désespérés. «Il n'y a heureusement que très peu d'enfants qui entrent en considération, mais cela ne signifie pas que nous devrions leur refuser le droit à une mort digne», a-t-il déclaré au journal.