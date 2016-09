Une carte "précise" de la galaxie est désormais établie

Une cartographie de notre galaxie, d'une précision inégalée grâce à la localisation de quelque 1,15 milliard d'étoiles, a été présentée mercredi dernier par l'Agence spatiale européenne (ESA), à partir des observations du télescope spatial européen Gaïa. «Avec plus d'un milliard d'étoiles, c'est la plus vaste carte jamais réalisée à partir d'une seule mission, et c'est aussi la plus précise», a annoncé Anthony Brown, un chercheur membre de l'équipe Gaïa, lors d'une conférence de presse à Madrid. «Les scientifiques ont catalogué les positions de 1,15 milliard d'étoiles», a pour sa part souligné le Cnrs français, associé à la mission. Un record en termes de recensement, même si cela représente moins de 1% des étoiles de la Voie lactée, la galaxie où se trouve notre système solaire, et qui contient probablement entre 100 et 200 milliards d'autres «soleils».