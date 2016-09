Calvaire des usagers de la station de bus de Ben Aknoun

Si pour les responsables de la commune de Ben Aknoun l'ouverture de la nouvelle station de bus vise à améliorer les services et assurer le bien-être et le confort des habitués du transport, c'est le calvaire au quotidien pour les habitants de cette région et ceux de nombreuses communes voisines, vu qu'elle assure des lignes de transport avec la plupart des communes de la capitale. Ces derniers sont dans l'obligation de gaspiller plus de temps, en passant par le centre de la commune de Ben Aknoun avec ses bouchons, pour enfin arriver à la station, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne station.