Des femmes pour briser le blocus de Ghaza

Deux navires ont quitté Barcelone le 14 septembre, direction la Palestine. A leur bord, des femmes de divers horizons déterminées à briser le blocus de Ghaza et à alerter sur le sort des Palestiniennes. Une initiative qui se situe dans la continuité du projet «Flottilles de la liberté», débuté en 2008. Elles viennent du monde du spectacle, de la politique, de toutes les classes sociales et sont originaires de 15 pays différents, des Etats-Unis à la Norvège en passant par l'Afrique du Sud ou la Malaisie. Ensemble, cette petite vingtaine de femmes a pris le large à bord des navires Amal («espoir» en arabe) et Zaitouna («olive») pour la bande de Ghaza. L'équipage doit faire escale dans plusieurs ports, notamment en Corse le 17 septembre, pour embarquer d'autres militantes.