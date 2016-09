Le diabète a-t-il été vaincu?

Dans un nouvel essai clinique pour observer une nouvelle méthode d'injection de cellules d'îlots pancréatiques chez une patiente souffrant de diabète de type 1, les médecins de l' Institut universitaire de recherche sur le diabète de Miami ont confirmé que grâce à un essai, leur première patiente n'a plus besoin de la thérapie à l'insuline. Wendy Peacock, leur première patiente, se fait des injections d'insuline et suit un horaire quotidien strict pour soigner son diabète depuis qu'elle a été diagnostiquée diabétique de type 1 à 17ans. À 43 ans, Peacock a subi la chirurgie dans ce nouvel essai et n'a plus besoin d'injections parce que son corps produit de l'insuline naturellement.