Les supporters de l'ESS ont boudé à cause du prix des billets

Les supporters de l'ES Sétif et de la JS Kabylie ont boudé le match ayant opposé leurs équipes respectives avant-hier pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 Mobilis (0-0), en raison de la hausse des billets d'accès au stade du 8-Mai 1945. «Le foot, c'est le sport des pauvres», ont écrit sur une pancarte des fans de l'ESS pour protester contre la cherté des nouveaux tickets, vendus désormais à 500 DA pour les tribunes couvertes. Une hausse d'environ 200 DA ayant touché tous les stades d'Algérie à l'entame de la saison en cours, pour permettre aux clubs de payer les stadiers, devenus les seuls garants de la sécurité après le retrait des services de l'ordre. Les supporters de plusieurs autres clubs de Ligue 1, notamment ceux de l'USM Alger et du MC Alger, ont été irrités par la hausse du prix des billets d'accès au stade, et sont de plus en plus nombreux à bouder les matchs à domicile.