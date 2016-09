Un nouveau responsable de l'information à l'ambassade US

L'information peut paraître banale tant on connaît le «turn-over» qui fait foi au niveau des services de la diplomatie américaine. Sauf que cette fois-ci, la nouvelle «information officer» est une jeune Américaine musulmane. Amirah Ismail, dont c'est le nom, représente la riche diversité de l'Amérique. C'est aussi une belle image des femmes musulmanes qui réussissent. Tout un symbole! Amirah a travaillé dans des pays tels que le Maroc, l'Egypte et la Tunisie et parle parfaitement arabe. Son intégration sera donc des plus faciles surtout qu'elle sera bien aidée par l'équipe des locaux qui ont fait leurs preuves avec ses prédécesseurs en rapprochant la chancellerie américaine des citoyens grâce à l'information. Ça promet...