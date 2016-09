A Annaba, la rue Ibn Khaldoun a retrouvé le sourire

La bataille de l'informel progresse lentement mais sûrement. Dans la capitale, de nombreux quartiers ont retrouvé...le sourire, si l'on peut dire, même si le temps d'une fête, quelques coups de canif sont donnés au contrat désormais contraignant. A Annaba, le «nettoyage» de la rue Ibn Khaldoun (ex-Gambetta) qui avait défrayé la chronique tant la résistance des adeptes de ce type d'activités «commerciales» fut grande, a suscité une immense joie chez de nombreux habitants et plus encore chez les automobilistes qui peuvent y circuler avec beaucoup moins de désagréments. Les résidents se mettent même de la partie, en s'efforçant d'améliorer les devantures des échoppes et des habitations. Reste à prévenir les vieux réflexes qui font que certains commerçants n'hésitent pas à vider leur boutique pour étaler à même les trottoirs les produits censés séduire le client, malgré la gêne considérable occasionnée.