Des établissements pour les personnes aux besoins spécifiques

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, vient d' annoncer l'ouverture de 11 établissements spécialisés à travers le pays pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Si la nouvelle est passée inaperçue, elle revêt néanmoins une importance cruciale pour cette catégorie de la population dont les conditions de vie sont des plus difficiles. Sur les 11 centres spécialisés ouverts, 10 concernent la prise en charge des handicapés mentaux et un la prise en charge des enfants non voyants. Le nombre global des établissements atteint 236 répartis, dont 152 centres psycho-pédagogiques pour enfants attardés, 46 centres pour les sourds et malentendants, 23 centres pour les enfants non voyants, sept centres pour les insuffisants respiratoires et huit centres pour les handicapés moteurs. Un accord a été signé avec le secteur de l'Education nationale qui affectera des enseignants spécialisés tandis que celui de la Solidarité nationale assurera la prise en charge psychologique avec une priorité pour les enfants autistes.