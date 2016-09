Il faut sauver la ferme d'antan

Dans une commune proche du chef-lieu de la wilaya de Annaba, un terrain relevant des espaces de servitude de la Société nationale des chemins de fer a été accaparé par un édile de la commune, servi par des responsables des Domaines.

Le dossier est encore en suspens du fait de l'opposition d'une des directions compétentes de la wilaya, mais il y a fort à parier qu'au bout du compte le terrain, déjà muré et prêt à être utilisé pour un stationnement, sera soustrait à terme de sa mission naturelle.

La ferme, florissante jadis et aujourd'hui totalement défigurée, n'a pratiquement aucun rôle agricole comme ce fut le cas voilà cinq décennies.

Dépecée, elle a été investie par le béton et les indus occupants s'en donnent à coeur joie, dans l'indifférence générale.

Une visite des lieux y serait des plus...édifiantes.