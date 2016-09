L'infection pulmonaire peut être fatale aux personnes âgées

Les infections pulmonaires chez les personnes âgées peuvent contribuer à une dégradation de l'état général et des fonctions cognitives. Des sources médicales expliquent en effet qu' «une pneumopathie peut être mortelle si elle n'est pas soignée à temps. C'est tout sauf bénin». Ces infections «peuvent être des choses très variables», relève le Dr Bertrand Dautzenberg, pneumologue: bronchite en cas d'infection des bronches, pneumonie si elle touche les poumons, broncho-pneumonie quand elle atteint les deux. Les agents infectieux sont essentiellement les virus et les bactéries. «Quand il s'agit d'une pneumonie virale, ça peut être grave, mais le plus souvent, les atteintes sont bactériennes», précise-t-il. «Chez les sujets âgés, une première infection pulmonaire s'améliore au bout de quelques jours, mais le problème est qu'elle récidive souvent.» Plusieurs études ont montré que l'âge est en soi un facteur de mauvaise évolution. «Quand on est très touché sur le plan neurologique, avoir ce type d'infection peut dégrader la fonction cognitive», explique le Dr Dautzenberg qui ajoute qu'elle «s'attaque surtout aux gens diminués et est plus fréquente chez les fumeurs».