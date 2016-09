Les traitements du cancer de la prostate sont-ils efficaces?

D'après une étude britannique parue dans New England Journal of Medicine sur un cancer de la prostate localisé, le taux de survie s'élève à 99% au bout de dix ans, quel que soit le traitement: chirurgie, ou suivi actif. Voilà de quoi alimenter le débat sur les traitements de ce cancer. En Algérie, comme sous d'autres cieux, ces traitements ont des effets secondaires: impuissance, incontinence, problèmes intestinaux, qui altèrent la qualité de vie des patients. Dans cette étude, 1 643 hommes diagnostiqués ont été répartis en trois groupes: 553 ont subi une chirurgie, 545 une radiothérapie et 545 un suivi actif. Dix ans après, 17 patients sont décédés: huit dans le groupe suivi, cinq dans les opérés et quatre en radiothérapie. La différence n'est donc pas significative. Mais le cancer a progressé chez un homme sur cinq dans le groupe qui était en surveillance active, et chez un homme sur 10 dans les deux groupes traités. Les métastases se développaient plus souvent chez les hommes en surveillance active que chez les opérés et ceux de la radiothérapie. La conclusion de cette étude est que les trois approches ne se traduisent pas par une différence de mortalité notable en dix ans.