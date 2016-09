Un film grandiose sur les dangers du changement climatique

Bonne nouvelle pour les fans de Game of thrones, la série culte qui vient d'obtenir une nouvelle consécration aux Awards et dont nombreux sont ceux qui attendent avec une impatience folle la prochaine et ultime série. Mais qu'ils se rassurent, un de leurs héros préférés, Jon Snow, fait partie du casting du film Call of Duty: Infinite Warfarea enfin dévoilé jeudi dernier par Activision, dans une bande-annonce qui envoie du lourd. La vidéo aux graphismes époustouflants dévoile en effet Kit Harrington -l'un des acteurs phares de la série, qui interprète Jon Snow- en rebelle dans le rôle de Salen Kotch, bien décidé à se révolter contre l'autorité d'une Terre en manque de ressources et dont les hommes cherchent à coloniser l'espace pour que l'humanité puisse prospérer. Un thème on ne peut plus d'actualité.