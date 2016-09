L'Ansej n'a pas bonne presse à Tébessa

Le nombre de jeunes postulants au dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi (Ansej) à Tébessa a baissé presque de moitié au cours des sept premiers mois 2016. Plus de 230 dossiers de projets d'investissement ont été déposés à l'antenne Ansej entre janvier et juillet 2016 contre 413 dossiers lors de la même période 2015. Dans le lot, 93 projets ont été avalisés contre 185 l'année précédente, a indiqué le même cadre qui a expliqué que le rejet de nombre de projets a été motivé par la saturation de certains créneaux dont le transport, le pressing et fast-food. Près de 5000 projets générant 8 550 emplois ont été financés à Tébessa par l'Ansej entre 1997 et 2016. 75% de ces projets activent dans le secteur tertiaire et 10% dans l'artisanat, a souligné Cherad.