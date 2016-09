La science est pauvre selon l'Unesco

La science «a besoin de plus de moyens» et «mérite d'être valorisée et utilisée à meilleur escient par les décideurs», estime un rapport de l'Unesco remis dimanche au secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. «La science est un bien commun, qui mérite d'être valorisée et utilisée à meilleur escient par les décideurs», souligne le rapport. «Mais pour être en mesure de changer la donne face aux défis mondiaux, la science a besoin de plus de moyens», précise le communiqué de l'Unesco. «Les sciences, la technologie et l'innovation ont la capacité de changer la donne pour relever pratiquement tous les défis mondiaux les plus urgents», notent les experts du Conseil consultatif scientifique qui regrettent que «les décisions sont souvent prises sur la base d'intérêts économiques et politiques à court terme».