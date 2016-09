Statistiques sur l'origine des Algériens: mea culpa de l'éditeur

La maison d'édition qui a publié un livre parascolaire contenant de fausses statistiques sur les origines ethniques des Algériens plaide l'«erreur involontaire». De fait, les ventes ont été suspendues, note l'éditeur, qui promet de corriger l'erreur. Ainsi, le livre corrigé est en voie de tirage et sera dès la semaine prochaine sur le marché. Cette célérité dans le traitement de la gaffe ne doit pas occulter la responsabilité de l'auteur de cette statistique honteuse. Même si la «méprise» a été rattrapée, beaucoup de pédagogues notent la légèreté avec laquelle, on réalise des manuels parascolaires. La maison d'édition a son explication. «Les professeurs, submergés par la masse de travail, ont par inadvertance mentionné cette donnée, qui est malheureusement passée inaperçue par l'équipe de relecture et par nous», la surcharge de travail ne saurait en aucun cas valoir une explication logique.