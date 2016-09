Traite des personnes: "Le peu" de cas en Algérie sont des "cas isolés"

Le représentant de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), Panagiotis Papadimitriou, a indiqué hier, à l'ouverture d'un atelier de deux jours organisé par l'Onudc sur la sensibilisation en matière de lutte contre la traite des personnes au profit des journalistes et représentants des médias à Alger, que «le peu de cas» de traite des personnes signalés en Algérie «sont des cas isolés». «Le peu de cas signalés de traite des personnes en Algérie sont des cas isolés», a indiqué M.Papadimitriou. M.Papadimitriou, spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale, section de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, a ajouté que l'Onudc «apporte son aide et sa contribution à l'Algérie dans le but de l'aider à identifier les cas qui seraient dans l'ombre ou qui ne sont pas visibles». De son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères, Mourad Adjabi, a évoqué un «phénomène marginal», relevant que cet atelier a pour but d'expliquer le concept pour «éviter les amalgames et les confusions».