Westerne Union: tour de vis de la Banque d'Algérie

Les déboires des utilisateurs de transfert d'argent en ligne via l'entreprise Western Union, n'en finissent plus. A partir de la semaine en cours, les usagers doivent justifier en plus d'une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité, du numéro de code d'une pièce de résidence. Une note dans ce sens, émanant de la Banque d'Algérie, a été envoyée aux banques étrangères, notamment la Société Générale Algérie et BNP Paribas, offrant le service de transfert d'argent international en ligne. A travers cette instruction bureaucratique, il est demandé aux banques concernées d'exiger auprès de chaque utilisateur la présentation d'une pièce de résidence. Pour rappel, ce service Western Union a été suspendu au niveau des recettes postales d'Algérie poste.