Cital équipe les tramways de Bel Abbès, Ouargla et Mostaganem

L'entreprise Cital Algérie vient de signer un contrat avec Hiolle-Industrie-Algérie (une JV entre Hiolle, Arilec et Somafe) pour la fourniture d'armoires électriques et coffres équipés pour les tramways de Mostaganem. C'était le deuxième contrat, après une première commande de près de 100 millions de dinars signée en mars dernier pour la fourniture d'équipements câblés pour les tramways Citadis des villes de Sidi Bel Abbès et Ouargla, selon des informations fournies par l'entreprise qui a indiqué également que le montant de cette deuxième commande est de 280 millions de dinars, avec comme effet immédiat pour l'entreprise Hiolle-Industrie-Algérie, installée dans l'usine de Cital à Annaba, le recrutement et la formation de 30 nouveaux câbleurs et techniciens de contrôle.