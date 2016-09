Et si la sardine revient à 150 DA le kilo?

Depuis le début du mois de septembre, le prix de la sardine est en train de chuter. Depuis des mois et jusqu'en août dernier, il oscillait entre 300 et 400 DA de sorte que la plupart des consommateurs se contentaient d'un bref regard, les prix ayant flambé sur pas mal d'autres produits dont le poulet. Sur les marchés, les poissonniers proposent actuellement la sardine entre 200 et 250 DA, ce qui est loin des tarifs du Ramadhan quand elle flirtait avec les 600 DA. Mais les revendeurs font grise mine car les clients ne se bousculent guère au portillon et cela au moment où l'offre est devenue de loin supérieure à la demande. Que ce soit à l'est ou au centre du pays, les poissonniers sont inquiets et redoutent de devoir s'aligner sur leurs confrères de l'Oranie où la sardine est surabondante au point qu'elle était proposée à 150 DA parfois.