Facebook avertit l'Association des oulémas algériens

L'Association des oulémas musulmans algériens a été avertie par l'administration de Facebook à cause d'une publication qualifiée d'«indésirable» et «contraire à sa politique» sur leur page officielle. La publication en question date de trois jours. Il s'agit d'une carte de géographie du territoire palestinien occupé postée avec la mention: «C'est la Palestine et non Israël.» Elle a été diffusée par la page de l'association suite à la polémique autour de l'erreur commise dans le livre scolaire de géographie de la première année moyenne où la Palestine a été remplacée par Israël. La publication a été très partagée par les internautes. «Sur le plan religieux comme sur le plan culturel, nous n'avons aucun complexe par rapport aux juifs, mais sur le plan politique il s'agit de l'usurpation de la Palestine.» L'Association des oulémas musulmans algériens se situe dans le cadre de la politique étrangère de l'Algérie. Elle a dénoncé la réaction de Facebook et lancé un appel aux Algériens «libres» pour la soutenir avec leurs commentaires.