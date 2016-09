Saïda Neghza en guest-star à Barcelone

La troisième Conférence de l'autonomisation des femmes qui se tiendra à Barcelone les 10 et 11 Octobre 2016 rendra hommage à trois femmes d'affaires et néanmoins présidentes d'organisations patronales. Il s'agit de l'Algérienne Saïda Neghza, présidente de la Cgea et vice-présidente de Businessmed, de la Tunisienne Wided Bouchmaoui, présidente de l'Utica et prix Nobel de la paix en 2015 et de la Marocaine Meriem Ben Salah Chakroun, présidente de la Cgem. Saïda Neghza considère cet hommage comme étant une belle reconnaissance du travail qu'elle effectue pour favoriser la coopération entre les opérateurs économiques des pays du pourtour méditerranéen et faciliter les échanges entre eux.