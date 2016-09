Sept stations de téléphonie 4G pour Béchar

Sept nouvelles stations de téléphonie de quatrième génération (4 G), avec un réseau Internet de haut débit par ondes radio (sans fil), seront mises en service prochainement dans plusieurs collectivités de la wilaya. Ces nouvelles stations, projetées au niveau des communes de Ouled-Khodeir, Lahmar, Erg-Farradj, et les quatre autres à travers la commune de Béchar, permettront de mettre sur le marché une nouvelle offre de 5 320 accès à cette technologie téléphonique sans fil. La réalisation et la mise en service de ces stations, prévues avant la fin de 2016, s'inscrivent dans le cadre des opérations de modernisation des équipements de nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que de la facilitation de l'accès à l'Internet dans les régions du Grand Sud.