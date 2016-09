L'autoroute Tunis-Alger peut-être pour 2021

L'étude de projet de l'autoroute reliant la Tunisie à l'Algérie est terminée, a indiqué, sur Express Fm, Sarah Zanzri, directrice générale de l'unité de contrôle de la réalisation des autoroutes du ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Un tronçon de 53 km sera prêt au dernier trimestre de 2016 et, pour la suite du projet, les travaux démarreront en 2018 et dureront 36 mois, selon la même source. Cette étude propose deux itinéraires, un couloir nord et un couloir sud et «après avoir présenté le projet aux délégations de la région et à la société civile ainsi que les directions régionales, le meilleur itinéraire sera choisi» selon ses dires. Elle ajoute qu'une réunion est prévue le 5 octobre prochain pour choisir l'itinéraire et démarrer l'étude détaillée. Heureux les Algériens qui pourront emprunter l'autoroute Est-Ouest jusque-là, pour peu que le tronçon de Dréan à la frontière soit achevé d'ici là.