La série "Madam Secretary" et son scénario scabreux

Le prochain épisode de la série télévisée américaine «Madam Secretary» prévu mi-octobre porte sur...l'Algérie. Surprenant mais édifiant quant aux motivations de ses auteurs. Selon le site Cartermatt, ce scénario présentera une Algérie «au bord de la guerre civile». La fiction relate les aventures politiques de la secrétaire d'État américaine, Elizabeth McCord, pressentie pour le poste de vice-présidente. Elle se trouve confrontée à une situation trouble en Afrique du Nord. Le synopsis du prochain épisode, dont la sortie est prévue en octobre, est plutôt orienté. «Avec l'Algérie au bord de la guerre civile, Elizabeth négocie un changement de régime. Mais son plan tourne mal lorsque Roy Curtis, son homme de confiance et ambassadeur US en Algérie, meurt brusquement. Dans le même temps, d'autres personnages se battent pour sauver des antiquités religieuses en Algérie, détruites par Hizb al Shahid (...)». C'est ce qui s'appelle prendre ses désirs pour des réalités. A moins que les cercles qui ont frappé la Libye et d'autres pays arabes persistent...et signent.