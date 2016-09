Trop de gras perturbe l'équilibre intestinal

Une alimentation trop riche en graisse a une influence directe sur les communautés de bactéries qui peuplent nos intestins, révèlent des chercheurs de l'Institut Pasteur. Primordiales pour la digestion, les milliards de bactéries qui peuplent notre intestin - constituant le fameux «microbiote» - jouent un rôle central dans certaines maladies comme le diabète de type 2 ou l'obésité. On constate chez les patients un déséquilibre de la flore intestinale, (quelques espèces de bactéries devenant prédominantes) et un intestin perméable, susceptible de libérer dans le sang des substances inflammatoires. Ce bouleversement du microbiote peut-il aussi avoir lieu lors d'un changement d'alimentation? C'est ce qu'ont voulu savoir Philippe Sansonetti, de l'unité de pathogénie microbienne moléculaire de l'Institut Pasteur, et ses collègues. Selon leurs travaux publiés dans la revue Pnas, une alimentation trop riche en graisse entraîne, dès le premier mois, une réorganisation du microbiote, et une métamorphose dégradée du petit intestin...Toutefois, ils terminent leur étude par une nouvelle pleine d'espoir: lorsque les patients retrouvent un régime équilibré, tout rentre dans l'ordre au bout d'un mois seulement!