Une conférence de la Nasa, ce soir, sur la lune de Jupiter

C'est le suspense. Europe, l'une des quatre lunes de la planète Jupiter, enflamme l'imagination des astronomes. Et pour cause: ce monde recouvert d'une épaisse couche de glace abrite, sous cette banquise, un océan d'eau à l'état liquide.

Un océan d'autant plus fascinant que sa composition chimique serait très voisine de celles que l'on trouve sur la Terre.Une vie extraterrestre pourrait-elle y avoir prospéré comme elle l'a fait sur la planète bleue? C'est avec cette question vertigineuse en toile de fond que la Nasa annoncé la tenue d'une conférence de presse aujourd'hui à 19h00 (heure algérienne).

Une conférence durant laquelle l'agence spatiale américaine entend présenter des résultats d'une «campagne d'observation unique ayant révélé les preuves étonnantes d'une activité qui pourrait être liée à l'océan souterrain d'Europe».